Observatoire des droits humains

La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem

par Gérard Hirigoyen, Professeur émérite Sciences de Gestion, Université de Bordeaux
Famille d’ancienne noblesse originaire de Guyenne, dans le sud-ouest de la France, les Lur Saluces sont indissociables d’un grand vin bordelais : le sauternes. Une famille autant attachée au maintien de ses traditions qu’à son intégration dans l’économie capitaliste avec les forges d’Uza, dans les Landes.

La famille de Lur s’établit au Xe siècle en Limousin. Au XVe siècle, Bertrand de Lur a deux fils. L’aîné Bertrand II, seigneur…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
