Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi une diminution de la population humaine ne bénéficierait pas forcément à la biodiversité : l’exemple du Japon

par Peter Matanle, Senior Lecturer in Japanese Studies, University of Sheffield
Kei Uchida, Associate Professor, Conservation and Biodiversity Management, Tokyo City University
Masayoshi K. Hiraiwa, Postdoctoral Researcher, Ecology, Faculty of Agriculture, Kindai University
Même avec moins d’êtres humains, la faune sauvage dispose de moins d’espace et de moins de niches écologiques où s’installer.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
~ La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem
~ COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles
~ L’urbanisme pervers de la « reconstruction » de Gaza
~ Le Tour de France à Singapour : quand la Grande Boucle fait étape dans la cité-État
~ De Mai 68 à la génération Z : ce que les révoltes apportent à la démocratie
~ Chikungunya, dengue, Nil occidental : en 2025, la France confrontée à une circulation virale sans précédent
~ Les gènes de fusion, de nouveaux leviers thérapeutiques contre le cancer
~ The Conversation France obtient la certification Journalism Trust Initiative (JTI)
~ France. Un système de carte de séjour dysfonctionnel et discriminatoire viole les droits des travailleuses et travailleurs migrants racisés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter