Pourquoi une diminution de la population humaine ne bénéficierait pas forcément à la biodiversité : l’exemple du Japon
par Peter Matanle, Senior Lecturer in Japanese Studies, University of Sheffield
Kei Uchida, Associate Professor, Conservation and Biodiversity Management, Tokyo City University
Masayoshi K. Hiraiwa, Postdoctoral Researcher, Ecology, Faculty of Agriculture, Kindai University
Même avec moins d’êtres humains, la faune sauvage dispose de moins d’espace et de moins de niches écologiques où s’installer.
- mercredi 5 novembre 2025