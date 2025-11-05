Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’urbanisme pervers de la « reconstruction » de Gaza

par Marco Cremaschi, Professeur d'urbanisme, Centre d’études européennes et École urbaine, Sciences Po
Le plan de reconstruction de Gaza avancé par l’administration Trump réduit les Palestiniens à la portion congrue et offre une place de choix aux investisseurs immobiliers.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Active Clubs : le corps comme champ de bataille de l’extrême droite
~ La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem
~ COP après COP, les peuples autochtones sont de plus en plus visibles mais toujours inaudibles
~ Pourquoi une diminution de la population humaine ne bénéficierait pas forcément à la biodiversité : l’exemple du Japon
~ Le Tour de France à Singapour : quand la Grande Boucle fait étape dans la cité-État
~ De Mai 68 à la génération Z : ce que les révoltes apportent à la démocratie
~ Chikungunya, dengue, Nil occidental : en 2025, la France confrontée à une circulation virale sans précédent
~ Les gènes de fusion, de nouveaux leviers thérapeutiques contre le cancer
~ The Conversation France obtient la certification Journalism Trust Initiative (JTI)
~ France. Un système de carte de séjour dysfonctionnel et discriminatoire viole les droits des travailleuses et travailleurs migrants racisés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter