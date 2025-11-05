Le Tour de France à Singapour : quand la Grande Boucle fait étape dans la cité-État
par Paco Milhiet, Visiting fellow au sein de la Rajaratnam School of International Studies ( NTU-Singapour), chercheur associé à l'Institut catholique de Paris, Institut catholique de Paris (ICP)
Le critérium organisé à Singapour, qui rassemble les cadors du peloton, se tient sous l’égide du Tour de France. Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi pour la France un exercice de soft power.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 5 novembre 2025