Chikungunya, dengue, Nil occidental : en 2025, la France confrontée à une circulation virale sans précédent
par Yannick Simonin, Virologiste spécialiste en surveillance et étude des maladies virales émergentes. Professeur des Universités, Université de Montpellier
L’augmentation inéluctable du nombre d’infections par des virus « exotiques » contractés dans l’Hexagone se poursuit. Cette année, le chikungunya a particulièrement circulé, puisque près de 800 cas ont été recensés.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 5 novembre 2025