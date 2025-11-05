Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Chikungunya, dengue, Nil occidental : en 2025, la France confrontée à une circulation virale sans précédent

par Yannick Simonin, Virologiste spécialiste en surveillance et étude des maladies virales émergentes. Professeur des Universités, Université de Montpellier
L’augmentation inéluctable du nombre d’infections par des virus « exotiques » contractés dans l’Hexagone se poursuit. Cette année, le chikungunya a particulièrement circulé, puisque près de 800 cas ont été recensés.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
