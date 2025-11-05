Les gènes de fusion, de nouveaux leviers thérapeutiques contre le cancer
par Maël Bouillon, Doctorant, recherche sur les gènes de fusion, Université d’Angers
Audrey Rousseau, Professeur en Anatomie Pathologique - Médecin enseignant-chercheur au CHU d'Angers, Université d’Angers
Emmanuel Garcion, Directeur de recherche Inserm, Université d’Angers
Le déclenchement de certains cancers est lié à la fusion de deux gènes donnant naissance à une protéine anormale. Le ciblage de ces gènes pourrait être une cible thérapeutique intéressante.
- mercredi 5 novembre 2025