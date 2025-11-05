Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

The Conversation France obtient la certification Journalism Trust Initiative (JTI)

par Caroline Nourry, Directrice générale, The Conversation
The Conversation France est fier d’annoncer sa certification Journalism Trust Initiative (JTI). Ce label reconnaît notre engagement pour un journalisme de confiance, indépendant, transparent et rigoureux.

Vous êtes, chaque mois, des millions de lecteurs à nous lire et à nous faire confiance pour vous éclairer sur les enjeux complexes de notre époque. Dans un contexte où la désinformation se propage et où la confiance dans les médias est de plus en plus fragilisée, nous sommes particulièrement heureux de vous faire part de notre certification “Journalism Trust Initiative”.


Lire l'article complet

© La Conversation -
