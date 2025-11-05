The Conversation France obtient la certification Journalism Trust Initiative (JTI)

par Caroline Nourry, Directrice générale, The Conversation

The Conversation France est fier d’annoncer sa certification Journalism Trust Initiative (JTI). Ce label reconnaît notre engagement pour un journalisme de confiance, indépendant, transparent et rigoureux.



Vous êtes, chaque mois, des millions de lecteurs à nous lire et à nous faire confiance pour vous éclairer sur les enjeux complexes de notre époque. Dans un contexte où la désinformation se propage et où la confiance dans les médias est de plus en plus fragilisée, nous sommes particulièrement heureux de vous faire part de notre certification “Journalism Trust Initiative”.



