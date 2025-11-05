Les Mondes du Nord, au cœur de l’histoire européenne
par Vivien Barrière, Maître de conférences en histoire ancienne et archéologie, CY Cergy Paris Université
Alban Gautier, Professeur d’histoire médiévale, Université de Caen Normandie
Anne Lehoërff, Professeur des universités, chaire "Archéologie et patrimoine", CY Cergy Paris Université
Stéphane Coviaux, Professeur en classes préparatoires littéraires (lycée Fénelon, Paris)
Loin des clichés du Sud fondateur et du Nord marginal, quatre chercheurs renversent le récit européen. Leur enquête historique éclaire d’un jour nouveau les peuples et les mers du Nord.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 5 novembre 2025