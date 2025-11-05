Tolerance.ca
Il y a cent ans, naissait le « New Yorker » sur une table de poker

par Christopher B. Daly, Professor Emeritus of Journalism, Boston University
Lancé en 1925 par un dandy, Harold Ross, le « New Yorker » a imposé un ton, un style et une exigence littéraire qui ont redéfini la presse américaine.La Conversation


