Haïti : La résurgence du choléra menace les communautés vulnérables

par Human Rights Watch

Des patientes atteintes du choléra reçoivent des soins dans un centre médical à Port-au-Prince, en Haïti, le 16 octobre 2025. © 2025 David Lorens Mentor/EPA/Shutterstock (Washington) – La résurgence du choléra dans le département de l’Ouest en Haïti met en évidence l’urgence d’une action coordonnée et à long terme pour restaurer les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement de base, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. L’épidémie, qui s’inscrit dans le cadre d’une recrudescence saisonnière pendant la période des pluies, se propage à Port-au-Prince et dans sa région métropolitaine,…



Lire l'article complet