Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : La résurgence du choléra menace les communautés vulnérables

par Human Rights Watch
Des patientes atteintes du choléra reçoivent des soins dans un centre médical à Port-au-Prince, en Haïti, le 16 octobre 2025. © 2025 David Lorens Mentor/EPA/Shutterstock (Washington) – La résurgence du choléra dans le département de l’Ouest en Haïti met en évidence l’urgence d’une action coordonnée et à long terme pour restaurer les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement de base, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. L’épidémie, qui s’inscrit dans le cadre d’une recrudescence saisonnière pendant la période des pluies, se propage à Port-au-Prince et dans sa région métropolitaine,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ COP30. Il faut placer les personnes, et non les profits et le pouvoir, au cœur des négociations du sommet des Nations unies sur le climat
~ Climat : les engagements des États restent très insuffisants pour infléchir le réchauffement
~ Madagascar : la crise humanitaire s'aggrave dans le sud du pays
~ Soudan : la famine s'installe dans deux grandes villes coupées du monde par les combats
~ Tanzanie : Répression meurtrière suite aux élections contestées
~ Syrie : les coupes budgétaires menacent la reconstruction du système de santé
~ À Doha, les dirigeants adoptent une déclaration pour raviver l’agenda social de l’ONU
~ Europe : le surpoids des enfants à un niveau préoccupant, selon l'OMS
~ Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque
~ « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter