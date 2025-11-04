Climat : les engagements des États restent très insuffisants pour infléchir le réchauffement

Les engagements climatiques pris par les États ne modifient qu’à la marge la trajectoire du réchauffement, révèle un nouveau rapport de l’ONU. Au rythme actuel des promesses de réduction des gaz à effet de serre, le seuil de 1,5 °C sera très probablement franchi au cours de la prochaine décennie.



