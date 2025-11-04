Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Climat : les engagements des États restent très insuffisants pour infléchir le réchauffement

Les engagements climatiques pris par les États ne modifient qu’à la marge la trajectoire du réchauffement, révèle un nouveau rapport de l’ONU. Au rythme actuel des promesses de réduction des gaz à effet de serre, le seuil de 1,5 °C sera très probablement franchi au cours de la prochaine décennie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Madagascar : la crise humanitaire s'aggrave dans le sud du pays
~ Soudan : la famine s'installe dans deux grandes villes coupées du monde par les combats
~ Tanzanie : Répression meurtrière suite aux élections contestées
~ Syrie : les coupes budgétaires menacent la reconstruction du système de santé
~ À Doha, les dirigeants adoptent une déclaration pour raviver l’agenda social de l’ONU
~ Europe : le surpoids des enfants à un niveau préoccupant, selon l'OMS
~ Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque
~ « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions
~ Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?
~ Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter