Observatoire des droits humains

COP30. Il faut placer les personnes, et non les profits et le pouvoir, au cœur des négociations du sommet des Nations unies sur le climat

par Amnesty International
Les dirigeant·e·s de la COP30 doivent placer les personnes, et non les profits ou le pouvoir, au cœur des négociations et s’engager à protéger les militant·e·s et à répondre à leurs revendications en accélérant l’action climatique dont notre planète a tant besoin, en favorisant une élimination complète, rapide, équitable et financée des combustibles fossiles et […] The post COP30. Il faut placer les personnes, et non les profits et le pouvoir, au cœur des négociations du sommet des Nations unies sur le climat appeared first on Amnesty International. ]]>


