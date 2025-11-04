Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Madagascar : la crise humanitaire s'aggrave dans le sud du pays

Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a alerté mardi sur l’aggravation de la crise humanitaire à Madagascar, en particulier dans les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est, frappées par une succession de sécheresses, de cyclones et d’autres chocs climatiques ces deux dernières années.


© Nations Unies -
