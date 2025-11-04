Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tanzanie : Répression meurtrière suite aux élections contestées

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un canon à eau monté sur un véhicule de police tanzanienne tirait un jet d’eau sur des partisans de l’opposition participant à une manifestation à Kigoma, en Tanzanie, le 30 octobre 2025, au lendemain des élections présidentielle et législatives tenues dans ce pays.  © 2025 Photo AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités tanzaniennes ont répondu aux manifestations de grande ampleur qui ont suivi les élections du 29 octobre en recourant à une force létale et commettant divers abus, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Le 1er novembre, la Commission…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Madagascar : la crise humanitaire s'aggrave dans le sud du pays
~ Soudan : la famine s'installe dans deux grandes villes coupées du monde par les combats
~ Syrie : les coupes budgétaires menacent la reconstruction du système de santé
~ À Doha, les dirigeants adoptent une déclaration pour raviver l’agenda social de l’ONU
~ Europe : le surpoids des enfants à un niveau préoccupant, selon l'OMS
~ Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque
~ « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions
~ Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?
~ Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ?
~ Crimes contre l’environnement dans la guerre en Ukraine : que dit le droit ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter