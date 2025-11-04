Tanzanie : Répression meurtrière suite aux élections contestées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un canon à eau monté sur un véhicule de police tanzanienne tirait un jet d’eau sur des partisans de l’opposition participant à une manifestation à Kigoma, en Tanzanie, le 30 octobre 2025, au lendemain des élections présidentielle et législatives tenues dans ce pays. © 2025 Photo AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités tanzaniennes ont répondu aux manifestations de grande ampleur qui ont suivi les élections du 29 octobre en recourant à une force létale et commettant divers abus, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Le 1er novembre, la Commission…



Lire l'article complet