Syrie : les coupes budgétaires menacent la reconstruction du système de santé

Dix mois après la chute du régime de Bachar Al-Assad, qui a mis fin à quatorze années de guerre civile en Syrie, le pays tente de se reconstruire. Mais les coupes dans le financement mondial de la santé menacent de compromettre la remise sur pied du système sanitaire, a alerté mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



