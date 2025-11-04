À Doha, les dirigeants adoptent une déclaration pour raviver l’agenda social de l’ONU

Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et le creusement des inégalités sociales, les dirigeants mondiaux réunis mardi dans la capitale du Qatar pour le deuxième Sommet mondial sur le développement social ont adopté la Déclaration politique de Doha, un texte qui se veut un nouvel acte de foi en faveur de la justice et de l’inclusion.



