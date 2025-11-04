Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque

Sous des trombes d’eau et des vents dépassant les 250 kilomètres à l’heure, l’ouragan Melissa a laissé derrière lui un sillage de dévastation à travers les Caraïbes. En Jamaïque et en Haïti, plus de deux millions de personnes ont été touchées la semaine dernière par ce cyclone de catégorie 5. L’ONU dresse un tableau alarmant, tandis que ses équipes s’efforcent de rouvrir les routes et d’acheminer l’aide vers les zones isolées.


© Nations Unies
