Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?

par Pierre Fleckinger, Professeur d'économie, chercheur associé à Paris School of Economics, titulaire de la chaire etilab, Mines Paris - PSL
Antoine Prevet, Directeur exécutif Chaire etilab, Chercheur en économie, Mines Paris - PSL
Les zones les moins denses peinent d’autant plus à attirer des industries qu’on y manque de main-d’œuvre. Est-il possible de sortir de ce cercle vicieux ? Comment faire ?La Conversation


