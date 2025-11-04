Tolerance.ca
Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ?

par Sarah Pochon, Maîtresse de conférences en STAPS, Université d'Artois
Muriel Surrans, Professeure certifiée d’EPS, Université d'Artois
En France, on apprend majoritairement à nager en piscine… mais on se noie le plus souvent en mer, en lac ou en rivière. Entre l’eau chlorée et les vagues, un fossé demeure : comment préparer réellement les nageurs aux imprévus du milieu naturel ?

Les derniers chiffres de l’enquête Santé publique France soulignent qu’en 2025, chez les enfants et adolescents…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
