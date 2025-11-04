Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crimes contre l’environnement dans la guerre en Ukraine : que dit le droit ?

par Nicolas Ligneul, Maitre de Conférences en Droit Public (HDR) à la Faculté de Droit, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Sols pollués, inondations provoquées, forêts détruites, possibles contaminations radioactives… En Ukraine, l’environnement est depuis des années une victime collatérale de la guerre.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Syrie : les coupes budgétaires menacent la reconstruction du système de santé
~ À Doha, les dirigeants adoptent une déclaration pour raviver l’agenda social de l’ONU
~ Europe : le surpoids des enfants à un niveau préoccupant, selon l'OMS
~ Ouragan Melissa : l'ONU alerte sur l'ampleur de la dévastation en Haïti et en Jamaïque
~ « L’Étranger » : pourquoi le roman de Camus déchaîne toujours les passions
~ Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ?
~ Savoir nager en piscine, se noyer en mer : faut-il réinventer l’apprentissage de la natation ?
~ Ce que les statues coloniales dans l’espace public racontent de la France
~ Une nouvelle étude en Ouganda montre que des chimpanzés appliquent des insectes sur leurs blessures
~ Gaza : un million de personnes reçoivent des colis alimentaires du PAM, mais l’aide reste entravée
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter