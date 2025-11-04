Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Une nouvelle étude en Ouganda montre que des chimpanzés appliquent des insectes sur leurs blessures

par Kayla Kolff, Postdoctoral researcher, Osnabrück University
Loin d’être passifs face à la douleur, les chimpanzés explorent leur environnement pour soigner leurs blessures. Dans le parc national de Kibale (Ouganda), certains ont été vus immobilisant des insectes pour les presser sur une plaie ouverte…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
