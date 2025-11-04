Gaza : un million de personnes reçoivent des colis alimentaires du PAM, mais l’aide reste entravée

Trois semaines après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, un million de Gazaouis ont reçu des colis alimentaires dans le cadre d’une vaste opération menée par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour lutter contre la faim dans le territoire meurtri par deux ans de guerre. L’agence onusienne a salué mardi cette reprise des distributions régulières – la première depuis avril – tout en avertissant qu’un accès plus large aux routes et aux points de passage était indispensable « pour repousser la faim ».



