Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : un million de personnes reçoivent des colis alimentaires du PAM, mais l’aide reste entravée

Trois semaines après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, un million de Gazaouis ont reçu des colis alimentaires dans le cadre d’une vaste opération menée par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour lutter contre la faim dans le territoire meurtri par deux ans de guerre. L’agence onusienne a salué mardi cette reprise des distributions régulières – la première depuis avril – tout en avertissant qu’un accès plus large aux routes et aux points de passage était indispensable « pour repousser la faim ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les psychoses ont souvent la même origine, mais les diagnostics sont multiples. Voici pourquoi cela pose problème
~ Taxer les aliments ultra-transformés : solution ou fléau ?
~ Obésité : pourquoi les nouveaux médicaments ne sont pas des remèdes miracles
~ Les vaccins à ARNm anti-Covid 19 vont-ils révolutionner le traitement du cancer ?
~ Crise au Mali : ce que révèle le blocus djihadiste de Bamako
~ Bamako assiégée : pourquoi l'armée malienne peine à briser le blocus djihadiste de la capitale
~ À la périphérie de Doha, des patients et orphelins de Gaza pansent leurs plaies
~ Près de six millions de personnes touchées par l’ouragan Melissa dans les Caraïbes
~ L’Union européenne à la croisée des chemins
~ Loi Duplomb : le poisson zèbre est un outil d’alerte précoce
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter