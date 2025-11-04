Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les psychoses ont souvent la même origine, mais les diagnostics sont multiples. Voici pourquoi cela pose problème

par Sameer Jauhar, Clinical Associate Professor, Imperial College London
Robert McCutcheon, Associate Professor, University of Oxford
Pendant des décennies, les psychiatres ont traité la psychose comme s’il s’agissait de troubles distincts. Les personnes souffrant d’hallucinations et de délires pouvaient être diagnostiquées comme schizophrènes, bipolaires, dépressives sévères ou autres troubles apparentés. Elles recevaient alors des traitements complètement différents selon le diagnostic. Mais de nouvelles recherches suggèrent que cette approche pourrait être fondamentalement erronée.

Notre dernière étude, publiée dans la revue Jama…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Taxer les aliments ultra-transformés : solution ou fléau ?
~ Obésité : pourquoi les nouveaux médicaments ne sont pas des remèdes miracles
~ Les vaccins à ARNm anti-Covid 19 vont-ils révolutionner le traitement du cancer ?
~ Crise au Mali : ce que révèle le blocus djihadiste de Bamako
~ Bamako assiégée : pourquoi l'armée malienne peine à briser le blocus djihadiste de la capitale
~ À la périphérie de Doha, des patients et orphelins de Gaza pansent leurs plaies
~ Près de six millions de personnes touchées par l’ouragan Melissa dans les Caraïbes
~ L’Union européenne à la croisée des chemins
~ Loi Duplomb : le poisson zèbre est un outil d’alerte précoce
~ Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 20 morts et plus de 900 blessés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2025 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS