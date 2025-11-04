Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À la périphérie de Doha, des patients et orphelins de Gaza pansent leurs plaies

Transformé après la coupe du monde de football, le complexe Al-Thumama abrite aujourd’hui près de 2 000 évacués de Gaza, dont des centaines d’enfants, dans un centre de soins et de réhabilitation où la vie tente de reprendre.


© Nations Unies -
