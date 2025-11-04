Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Près de six millions de personnes touchées par l’ouragan Melissa dans les Caraïbes

Près de six millions de personnes ont été affectées par Melissa, l’ouragan de catégorie 5 qui a balayé les Caraïbes la semaine dernière. Face à l’ampleur des destructions, les agences des Nations Unies intensifent leurs opérations de secours pour protéger les moyens de subsistance et éviter de nouvelles pertes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les psychoses ont souvent la même origine, mais les diagnostics sont multiples. Voici pourquoi cela pose problème
~ Taxer les aliments ultra-transformés : solution ou fléau ?
~ Obésité : pourquoi les nouveaux médicaments ne sont pas des remèdes miracles
~ Les vaccins à ARNm anti-Covid 19 vont-ils révolutionner le traitement du cancer ?
~ Crise au Mali : ce que révèle le blocus djihadiste de Bamako
~ Bamako assiégée : pourquoi l'armée malienne peine à briser le blocus djihadiste de la capitale
~ À la périphérie de Doha, des patients et orphelins de Gaza pansent leurs plaies
~ L’Union européenne à la croisée des chemins
~ Loi Duplomb : le poisson zèbre est un outil d’alerte précoce
~ Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 20 morts et plus de 900 blessés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter