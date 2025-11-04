Près de six millions de personnes touchées par l’ouragan Melissa dans les Caraïbes

Près de six millions de personnes ont été affectées par Melissa, l’ouragan de catégorie 5 qui a balayé les Caraïbes la semaine dernière. Face à l’ampleur des destructions, les agences des Nations Unies intensifent leurs opérations de secours pour protéger les moyens de subsistance et éviter de nouvelles pertes.



