Observatoire des droits humains

L’Union européenne à la croisée des chemins

par Jean-Philippe Melchior, Professeur des universités en sociologie, Le Mans Université
L’UE proclame son attachement à des valeurs communes, mais sa réalité est bien plus économique que politique. Cet état de fait peut-il subsister longtemps ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
