Obésité : pourquoi les nouveaux médicaments ne sont pas des remèdes miracles
par Alexandre Duparc, Cardiologue, Université de Toulouse
Olivier Lairez, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Université de Toulouse
Philippe Terral, Sociologue - CreSco - Vice-Président Science Avec et Pour la Société, Université de Toulouse
Tania Pacheff, Diététicienne-nuritionniste au CHU Amiens, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Initialement utilisés pour lutter contre le diabète, les médicaments Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda sont aussi efficaces pour perdre du poids. Mais ils ne pourront à eux seuls stopper l’épidémie d’obésité actuelle.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 4 novembre 2025