Obésité : pourquoi les nouveaux médicaments ne sont pas des remèdes miracles

par Alexandre Duparc, Cardiologue, Université de Toulouse

Olivier Lairez, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Université de Toulouse

Philippe Terral, Sociologue - CreSco - Vice-Président Science Avec et Pour la Société, Université de Toulouse

Tania Pacheff, Diététicienne-nuritionniste au CHU Amiens, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)