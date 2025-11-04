Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les vaccins à ARNm anti-Covid 19 vont-ils révolutionner le traitement du cancer ?

par Adam Grippin, Physician Scientist in Cancer Immunotherapy, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
Christiano Marconi, Ph.D. Candidate in Immunotherapy, University of Florida
Des recherches récentes indiquent que les vaccins contre le Covid-19 à base d’ARN messager pourraient améliorer les immunothérapies, en particulier chez les patients dont les tumeurs ne répondent pas bien à ces traitements.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
