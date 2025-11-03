Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 20 morts et plus de 900 blessés

L’Afghanistan a de nouveau été frappé par un violent séisme dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les Nations Unies, le tremblement de terre, d’une magnitude de 6,3, a secoué la province de Balkh, dans le nord du pays, près de Mazar-e-Charif. Les premières estimations font état d’au moins 20 morts, plus de 900 blessés et de nombreuses habitations détruites.



