Observatoire des droits humains

À El Fasher, les paramilitaires soudanais accusés de massacres et de viols massifs

Au Soudan, les Forces de soutien rapide (FSR), milice paramilitaire accusée d’exactions massives, poursuivent leur offensive meurtrière. Des exécutions sommaires, des violences sexuelles et des attaques contre les civils sont signalées à El Fasher, capitale du Darfour du Nord, dans l’ouest du pays, mais aussi dans plusieurs localités du Kordofan, au centre, tandis que des dizaines de milliers d’habitants fuient les zones de combat.


© Nations Unies
