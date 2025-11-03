Aide internationale en recul : l’OMS plaide pour un financement durable de la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié, lundi, de nouvelles recommandations destinées à aider les pays à atténuer les effets immédiats et durables des coupes brutales dans l’aide internationale, qui perturbent l'apport de services essentiels et fragilisent des systèmes de santé déjà précaires.



