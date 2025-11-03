Un quart de l’humanité touché par le déclin des terres agricoles, selon la FAO

Près de deux milliards de personnes vivent dans des régions où les rendements agricoles sont en baisse en raison de la dégradation de la qualité des sols, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L’agence dépeint une crise silencieuse et globale, causée par l'activité humaine, qui menace la santé des écosystèmes.



