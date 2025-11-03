Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un quart de l’humanité touché par le déclin des terres agricoles, selon la FAO

Près de deux milliards de personnes vivent dans des régions où les rendements agricoles sont en baisse en raison de la dégradation de la qualité des sols, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L’agence dépeint une crise silencieuse et globale, causée par l'activité humaine, qui menace la santé des écosystèmes.


