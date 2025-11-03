À Doha, les dirigeants appellent à passer des promesses à l'action face à la crise mondiale

Alors que les crises sociales et climatiques s’enracinent, dirigeants, représentants de la société civile et partenaires internationaux se sont retrouvés lundi à Doha pour tenter de transformer les promesses en actes. Leur objectif : faire émerger des solutions concrètes contre la pauvreté, la faim et les inégalités, dans un monde de plus en plus déstabilisé par le dérèglement climatique.



