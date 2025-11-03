Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Face à l’IA, l’enseignant ne doit pas se transformer en chasseur de fraudes, mais repenser sa pédagogie

par Cécile Méadel, Professeure en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Jaércio da Silva, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Former à l’intelligence artificielle générative, ce n’est pas enseigner une boîte à outils, c’est aider les étudiants à aiguiser leur esprit critique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan : l'exode s'accélère après la chute d'El Fasher, les violences sexuelles se multiplient
~ À Doha, les dirigeants appellent à passer des promesses à l'action face à la crise mondiale
~ Comment la photographie de guerre a transformé le regard de la France sur la révolution irlandaise
~ New York : l’élection municipale qui pourrait fracturer le Parti démocrate
~ L’Union européenne peut-elle encore peser sur le monde ?
~ Populisme : quand la démocratie perd son centre de gravité
~ Loi Duplomb : le poisson-zèbre est un outil d’alerte précoce
~ Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 17 morts et plus de 150 blessés
~ Moins de cris, moins de coups : le Québec a changé sa façon d’éduquer
~ Il y a notablement moins d’hommes que de femmes à l’université. Est-ce une fatalité ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter