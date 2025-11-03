Face à l’IA, l’enseignant ne doit pas se transformer en chasseur de fraudes, mais repenser sa pédagogie
par Cécile Méadel, Professeure en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Jaércio da Silva, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas
Former à l’intelligence artificielle générative, ce n’est pas enseigner une boîte à outils, c’est aider les étudiants à aiguiser leur esprit critique.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 3 novembre 2025