Observatoire des droits humains

Populisme : quand la démocratie perd son centre de gravité

par Alexandre Chirat, Maître de conférences en sciences économiques (UMLP - CRESE), Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Cyril Hédoin, Philosophie, politique et économie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
La crise politique française actuelle ne se résume pas à une succession de démissions et de votes manqués. Elle traduit une faille plus profonde : la perte d’une conception majoritaire de l’intérêt général. C’est dans ce vide que prospère le populisme, nourri par le désalignement entre les actions des partis politiques et les attentes des citoyens.

Le populisme qui prospère depuis une décennie, aussi bien dans l’Hexagone qu’au niveau mondial a, selon nos travaux…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
