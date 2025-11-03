Nouveau séisme meurtrier en Afghanistan : au moins 17 morts et plus de 150 blessés

L’Afghanistan a de nouveau été frappé par un violent séisme dans la nuit de dimanche à lundi, ont confirmé plusieurs agences des Nations Unies. Le tremblement de terre, d’une magnitude de 6,3, a touché la province de Samangan, dans le nord du pays, faisant au moins 17 morts et plus de 150 blessés, selon les premières estimations.



