Moins de cris, moins de coups : le Québec a changé sa façon d’éduquer

par Annie Bérubé, Professeure au département de psychologie et de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Clément, Marie-Eve, Professeure titulaire, département de psychoéducation et de psychologie, UQO, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Lévesque Sylvie, Professor, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Marie-Hélène Gagné, Professeure en psychologie de la famille et de la communauté, Université Laval