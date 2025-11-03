Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Utilisation de l’écriture inclusive par les marques : indifférence des hommes, soutien nuancé des femmes

par Magali Trelohan, Enseignante-chercheuse, comportements de consommations, sociaux et environnementaux, EM Normandie
Abdul Zahid, Lecturer Marketing Management, Anglia Ruskin University
L’écriture inclusive fait régulièrement la une des journaux en France. Entre défenseurs et opposants, le débat semble sans fin. Mais que se passe-t-il lorsque des marques l’utilisent pour communiquer ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Moins de cris, moins de coups : le Québec a changé sa façon d’éduquer
~ Il y a notablement moins d’hommes que de femmes à l’université. Est-ce une fatalité ?
~ Ce que font vraiment les analystes financiers
~ Quand les imaginaires des marques nous inspirent
~ Quand l’enseignement supérieur s’enracine dans son territoire : déni de mondialisation ou stratégie gagnante ?
~ Peut-on être trop riche ? Tout dépend de vos convictions profondes et du contexte économique national
~ Les liaisons aériennes en Afrique manquent de fluidité : le G20 peut-il changer la donne ?
~ Pourquoi la France, malgré la dégradation de sa note par les agences financières, reste emprunteuse « sans risque » pour les régulateurs ?
~ Sierra Leone : La violence obstétricale tue des femmes et des nouveau-nés
~ À Doha, levée des drapeaux à la veille du Sommet mondial pour le développement social
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter