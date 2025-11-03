Quand l’enseignement supérieur s’enracine dans son territoire : déni de mondialisation ou stratégie gagnante ?
par Jean-Marie Cardebat, Professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et Professeur affilié à l'INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux
Olivier Guyottot, Enseignant-chercheur en stratégie et en sciences politiques, INSEEC Grande École
Alors que la course mondiale aux classements, celui de Shanghai ou d’autres, tend à uniformiser les programmes d’enseignement supérieur, l’ancrage local constitue un atout stratégique.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 3 novembre 2025