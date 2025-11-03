Tolerance.ca
Les liaisons aériennes en Afrique manquent de fluidité : le G20 peut-il changer la donne ?

par Kaitano Dube, Faculty of Human Sciences Acting Research Professor, Vaal University of Technology
En tant que pays assurant la présidence du G20, l’Afrique du Sud devrait inciter les nations les plus riches à appuyer le Marché unique du transport aérien africain.La Conversation


