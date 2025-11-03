Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sierra Leone : La violence obstétricale tue des femmes et des nouveau-nés

par Human Rights Watch
Click to expand Image Plusieurs femmes enceintes patientaient dans la salle d'attente des services de consultation prénatale à l'hôpital Princess Christian Maternity Hospital à Freetown, en Sierra Leone, le 25 avril 2016.  © 2016 Marco Longari/AFP via Getty Images Des femmes qui accouchent dans des hôpitaux publics de Sierra Leone mais ne sont pas en mesure de payer des frais officieux sont victimes de négligence et d'abus dangereux de la part de prestataires de soins de santé, ce qui entraîne dans certains cas la mort de ces femmes ou de leurs nouveau-nés.Les progrès réalisés par…


© Human Rights Watch -
