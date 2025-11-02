Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

À Doha, levée des drapeaux à la veille du Sommet mondial pour le développement social

Sous un ciel paisible, les drapeaux des Nations Unies et de l’État du Qatar ont été hissés côte à côte, dimanche, à l’entrée du Centre national des congrès du Qatar (QNCC), à Doha. La cérémonie marquait la prise de possession officielle du site par l'organisation, à la veille de l’ouverture du deuxième Sommet mondial pour le développement social.


