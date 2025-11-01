Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Délibération budgétaire : le lent apprentissage de la démocratie parlementaire

par Damien Lecomte, Chercheur associé en sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sans 49.3, le parlement redevient un lieu de débats décisifs à l’occasion de l’examen du budget. Une nouvelle étape vers un parlementarisme proche des standards européens ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
~ Au Royaume-Uni, l'influence cachée des militaires derrière le nouvel engouement pour les petits réacteurs nucléaires
~ La course à la bombe : encore ?
~ Vers un monde plus juste : tous les regards sur Doha pour renouveler le pacte social
~ Comment s’explique l’éternel retour du roller ?
~ Sécurité sociale, un compromis institutionnel bien français
~ Ce que la taille de votre signature révèle vraiment de vous
~ L’ONU se mobilise auprès des Caraïbes après le passage de l’Ouragan Melissa
~ Exécutions sommaires, massacres et viols au Soudan : l’ONU s’alarme sur les atrocités commises à El Fasher
~ Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter