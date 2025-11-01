Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
par Iain Boyd, Director of the Center for National Security Initiatives and Professor of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder
La Russie affirme avoir testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire, le Burevestnik. Capable de voler des milliers de kilomètres à basse altitude, il pourrait remettre en cause l’équilibre stratégique mondial.
- samedi 1er novembre 2025