Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire

par Iain Boyd, Director of the Center for National Security Initiatives and Professor of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder
La Russie affirme avoir testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire, le Burevestnik. Capable de voler des milliers de kilomètres à basse altitude, il pourrait remettre en cause l’équilibre stratégique mondial.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Au Royaume-Uni, l'influence cachée des militaires derrière le nouvel engouement pour les petits réacteurs nucléaires
~ La course à la bombe : encore ?
~ Vers un monde plus juste : tous les regards sur Doha pour renouveler le pacte social
~ Comment s’explique l’éternel retour du roller ?
~ Sécurité sociale, un compromis institutionnel bien français
~ Ce que la taille de votre signature révèle vraiment de vous
~ L’ONU se mobilise auprès des Caraïbes après le passage de l’Ouragan Melissa
~ Exécutions sommaires, massacres et viols au Soudan : l’ONU s’alarme sur les atrocités commises à El Fasher
~ Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone
~ Les attaques américaines dans les Caraïbes et le Pacifique violent le droit international, selon l'ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter