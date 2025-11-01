Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Royaume-Uni, l'influence cachée des militaires derrière le nouvel engouement pour les petits réacteurs nucléaires

par Phil Johnstone, Visiting Fellow, School of Global Studies, University of Sussex; University of Tartu; Utrecht University
Andy Stirling, Professor of Science & Technology Policy, SPRU, University of Sussex Business School, University of Sussex
Outre-Manche, les petits réacteurs modulaires sont présentés comme une solution énergétique, mais servent d'abord les besoins stratégiques des armées. En subventionnant le nucléaire civil, citoyens et consommateurs financent indirectement la puissance militaire.

La récente visite de Donald Trump au Royaume-Uni a donné lieu à un «partenariat historique» sur l'énergie nucléaire. Londres et Washington ont annoncé leur intention de construire 20…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
~ La course à la bombe : encore ?
~ Vers un monde plus juste : tous les regards sur Doha pour renouveler le pacte social
~ Comment s’explique l’éternel retour du roller ?
~ Sécurité sociale, un compromis institutionnel bien français
~ Ce que la taille de votre signature révèle vraiment de vous
~ L’ONU se mobilise auprès des Caraïbes après le passage de l’Ouragan Melissa
~ Exécutions sommaires, massacres et viols au Soudan : l’ONU s’alarme sur les atrocités commises à El Fasher
~ Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone
~ Les attaques américaines dans les Caraïbes et le Pacifique violent le droit international, selon l'ONU
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter