Observatoire des droits humains

Sécurité sociale, un compromis institutionnel bien français

par Léo Rosell, Ater, Université Paris Dauphine – PSL
À sa création, en 1945, la Sécurité sociale résulte d’un compromis entre l’État et le mouvement ouvrier. Quatre-vingts ans plus tard, qu’en reste-t-il ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
