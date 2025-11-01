Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ce que la taille de votre signature révèle vraiment de vous

par Richie Zweigenhaft, Emeritus Professor of Psychology, Guilford College
Le psychologue Richie Zweigenhaft a mis en évidence un lien entre la taille de la signature et l’estime de soi. Depuis, un nombre croissant d’études ont également établi une corrélation entre signature et narcissisme.La Conversation


© La Conversation -
