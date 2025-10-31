Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les femmes dans la construction de la paix : « du bon sens, du réalisme et une nécessité »

Un quart de siècle après que la communauté internationale a reconnu le rôle essentiel des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, leur place dans les processus de paix reste trop souvent marginale. Mercredi, à New York, le chef des opérations de paix de l’ONU a appelé à « renforcer la participation des femmes à tous les niveaux ».


