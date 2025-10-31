Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Condamné au Mali pour avoir exprimé sa « solidarité indéfectible »

par Human Rights Watch
Click to expand Image L'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, à Bamako, le 21 février 2025. © 2025 Ousmane Makaveli/AFP via Getty Images Lundi, le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité au Mali a condamné l'ancien Premier ministre Moussa Mara pour avoir publié un message en ligne exprimant sa solidarité avec les prisonniers politiques du pays. Ces poursuites judiciaires marquent une intensification de la répression de la liberté d’expression par la junte militaire.Les autorités ont arrêté Moussa Mara en août pour avoir exprimé sa « solidarité indéfectible…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Exécutions sommaires, massacres et viols au Soudan : l’ONU s’alarme sur les atrocités commises à El Fasher
~ Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone
~ Les attaques américaines dans les Caraïbes et le Pacifique violent le droit international, selon l'ONU
~ Lutte contre le paludisme : les scientifiques découvrent une faille cachée dans le système de défense du parasite
~ Une étude révèle que les chimpanzés d'Ouganda utilisent des insectes volants pour soigner leurs blessures
~ Tunisie. Les autorités doivent immédiatement libérer l’avocat Ahmed Souab
~ Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des (cryptoactifs) « stablecoins »
~ Les cyclistes ont peut-être raison de brûler arrêts et feux rouges. Voici pourquoi
~ Soudan : massacres à El Fasher ou le naufrage d'une nation
~ RDC : à Paris, l’ONU lance un appel à la solidarité face à la tragédie des Grands Lacs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter