Exécutions sommaires, massacres et viols au Soudan : l’ONU s’alarme sur les atrocités commises à El Fasher

Depuis la chute d’El Fasher aux mains des paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR), des milliers de civils ont fui la ville. Tous affirment que des exactions ont lieu dans la région, alerte le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, relevant que de plus en plus de détails émergent sur les atrocités commises pendant et après la chute de cette ville du Darfour-Nord.



Lire l'article complet